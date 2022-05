Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Suchaktion nach verunglücktem Radfahrer

Baden-Baden (ots)

Am Sonntagnachmittag kam ein 13-jähriger Mountainbike-Fahrer gegen 14:45 Uhr in unwegsamen Gelände, vermutlich infolge eines Fahrfehlers, alleinbeteiligt zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur Lokalisierung der genauen Unfallörtlichkeit wurden die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden durch starke Kräfte der Feuerwehr, der Bergwacht, des Rettungsdienstes sowie der Höhenrettung unterstützt. Im Anschluss wurde der Zweiradfahrer zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb der Radfahrer aufgrund der von ihm getragenen Schutzbekleidung sowie eines Fahrradhelmes von schweren Verletzungen verschont. /BNJ

