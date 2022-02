Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt drei Täter nach Diebstählen fest

Münster (ots)

Drei Tatverdächtige haben Taschendiebstahlsfahnder der Bundespolizei am Mittwoch (23. Februar) in Münster festgenommen und damit zwei Taten aufgeklärt.

Um 15.35 Uhr verließ eine 27-Jährige aus Vechta den Hauptbahnhof. Auf dem Vorplatz stellte sie fest, dass ihr kurz zuvor genutztes Smartphone fehlte. Sie zeigte den Verlust bei der Bundespolizei an. Es konnte anhand von Aufzeichnungen der Videoüberwachungsanlage festgestellt werden, dass sich ihr ein junger Mann genähert hatte, der das Smartphone aus der Jackentasche zog und sich wieder entfernte. Zivile Fahnder der Bundespolizei erkannten den Tatverdächtigen am Abend wieder und nahmen 16-jährigen Algerier fest. Das gestohlene Handy hatte er nicht mehr bei sich.

Um 17.35 Uhr bemerkten Zivilfahnder der Bundespolizei im Verspoel zwei junge Männer, die sich auffällig für einen geparkten Golf interessierten. Während einer der Beiden vom Gehweg aus die Umgebung beobachtete, stieg der andere in den offensichtlich unverschlossenen Golf ein. Als er ihn wieder verließ, hielt er eine Jacke in der Hand, die sein Begleiter nun durchsuchte. Als die Bundespolizisten sich nun zu erkennen gaben, hielt ein Tatverdächtiger ein Portemonnaie in der Hand, das der Besitzerin des Golf zugeordnet werden konnte. Beide Tatverdächtigen, ein 16- und ein 17-jähriger Marokkaner, wurden festgenommen. Das Diebesgut wurde der 21-jährigen Münsteranerin wieder ausgehändigt.

Alle drei Tatverdächtigen waren bereits vorher polizeilich bekannt.

