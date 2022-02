Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Auffahrunfall am Nachmittag

Warendorf (ots)

Zwei Frauen, ein Krankenhaus, eine Verletzte, 7000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwoch (23.02.2022, 14.35 Uhr) in Sendenhorst.

Eine 43-Jährige aus Ahlen war in ihrem Auto auf der L 586 aus Tönnishäuschen kommend Richtung Sendenhorst unterwegs. Kurz vor dem Einmündungsbereich L 586/K 4 hielt sie ihr Auto an, um anschließend nach links auf die K 4 abzubiegen. Hinter der Ahlenerin fuhr eine 42-jährige Frau aus Tönnishäuschen in ihrem Auto. Sie konnte den Pkw nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf das Auto der 43-Jährigen auf.

Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht, die Ahlenerin mit leichten Verletzungen, die Frau aus Tönnishäuschen blieb unverletzt.

Die L 586 war während der Unfallaufnahme voll für den Verkehr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell