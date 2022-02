Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Röttgen: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Doppelhaushälfte - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Eine beschädigte Balkontür hinterließen Einbrecher am Dienstag (22.02.2022) auf dem Hobsweg in Röttgen. In der Zeit von 16:15 Uhr bis 19:45 Uhr kletterten Unbekannte auf den Balkon im ersten Stock des Hauses und hebelten die dortige Tür auf. Nach den ersten Feststellungen entwendeten sie Schmuck aus dem Wohnräumen und flüchteten anschließend unerkannt vom Ort des Geschehens.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Die Ermittler bitten um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 0228 15-0.

