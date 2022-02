Polizei Bonn

POL-BN: Kontrolle nach Rotlichtverstoß in Bonner City - Zusätzliche Ermittlungen gegen 23-jährigen Autofahrer wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und der Straßenverkehrsgefährdung

Bonn (ots)

Am 22.02.2022, gegen 01:15 Uhr, wurde ein Autofahrer auf der Kölnstraße in der Bonner City von der Besatzung eines zivilen Streifenwagens kontrolliert.

Der 23-Jährige war mit seinem Pkw auf der Oxfordstraße in Richtung Bertha-von-Suttner unterwegs. Die Einsatzkräfte beobachteten, wie der Fahrer an der Einmündung zur Kölnstraße die Rotlicht anzeigende Ampel missachtete und dann verbotswidrig nach links in die Kölnstraße abbog. Dort parkte er seinen Wagen am Straßenrand - hier wurde er zusammen mit seinem Beifahrer polizeilich kontrolliert. Nachdem sich hierbei Anhaltspunkte für eine mögliche Alkoholeinwirkung ergeben hatten, und ein freiwillig durchgeführter Atemakoholtest einen Wert von rund 1,5 Promille ergeben hatte, wurde die Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung angeordnet. Darüber hinaus wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Das zuständige Verkehrskommissariat führt nun die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen.

