Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Baumarkt-Dieb verkaufte Waren im Internet

Kall (ots)

Ein 40-jähriger Mechernicher entwendete am Montagvormittag (9.30 Uhr) Werkzeug aus einem Baumarkt am Siemensring in Kall und konnte durch einen Mitarbeiter gestellt werden .Bei dem Mann wurden diverse Akkus und ein Schleifgerät gefunden.

Der Geschäftsführer des Markts gab an, dass in der letzten Woche weitere diverse Elektrogeräte entwendet wurden. Einige Werkzeuge habe man mit den Individualnummern auf Ebay-Kleinanzeigen wiedergefunden.

Der Mechernicher willigte ein, dass man seine Wohnung durchsuchen dürfe. In der Wohnung wurden diverse Gegenstände aus den Ebay-Inseraten aufgefunden.

Gegen den 40-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell