POL-WAF: Warendorf-Hoetmar - 2 Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am 23.02.22 kam es gegen 13.38 Uhr an der Einmündung der Landstraße 851 / Kreisstraße 6 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW-Gespann und einem PKW. Ein 58-jähriger Warendorfer fuhr mit seinem LKW mit Anhänger auf der Kreisstraße 6 in Richtung Warendorf. Zeitgleich fuhr eine 49-jährige aus Warendorf mit ihrem Skoda auf der Landstraße 851 in Richtung Sendenhorst. An der Einmündung K 6 / L 851 übersah der LKW-Fahrer den PKW. Durch die Kollision der Fahrzeuge wurde die 49-jährige Warendorferin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie konnte durch die Feuerwehr schwer verletzt aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der leichtverletzte 58-jährige wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer von 2 Stunden musste der Unfallort gesperrt werden.

