Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Straßensperrung für Bergungsarbeiten

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 23.2.2022, 7.45 Uhr verunglückte ein 20-Jähriger mit einem Lkw auf der Oelder Straße in Wadersloh. Der Erwitter geriet mit dem Fahrzeug in einen Graben, wo es auf die Seite kippte. Zur Bergung des Lkws musste zunächst die Ladung umgeladen werden, bevor das Fahrzeug aufgerichtet werden konnte. Die L 793 war dafür zwischen Diestedde und Sünninghausen bis zum Mittag gesperrt. Der junge Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

