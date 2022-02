Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Werkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Mittwoch, 23.2.2022 zwei Firmenfahrzeuge in Everswinkel auf. Einer der Transporter stand auf der Gartenstraße, das zweite Fahrzeug auf der Straße Am Haus Borg. In beiden Fällen stahlen der oder die Täter zahlreichen Werkzeuge aus den Fahrzeugen. Wem ist in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Tatorte aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell