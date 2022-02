Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zusammenstoß beim Abbiegen

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (23.02.2022, 14.45 Uhr) sind drei Menschen in Beckum leicht verletzt worden.

Ein 34-jähriger Beckumer war in seinem Auto dabei den Parkplatz eines Supermarktes an der Vorhelmer Straße nach links auf die Vorhelmer Straße zu verlassen, als er mit einem anderen Pkw zusammenstieß. In diesem Pkw saßen der 26-jährige Fahrer aus Beckum und eine 26-jährige Beifahrerin aus Beckum. Die beiden fuhren auf der Vorhelmer Straße Richtung Zementstraße, als es zum Zusammenstoß kam.

Alle drei Unfallbeteiligten wurden durch Rettungskräfte leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht, konnten diese nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

