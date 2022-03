Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden bei Brand eines Baggers

Malchow (ots)

Um 14:00 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei von der Integrierten Rettungsleitstelle des Landkreises über den Brand einer Arbeitsmaschine in Malchow informiert.

Die eintreffenden Beamten des Polizeireviers Röbel trafen in der Bahnhofstraße auf insgesamt 29 Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren, die bereits mit der Brandbekämpfung beschäftigt waren. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet an der Arbeitsstelle ein Bagger in Brand und wurde erheblich beschädigt. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 150.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

