Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Widerstand geleistet

Kehl (ots)

Am Freitag löste ein 30-Jähriger mit seinem Verhalten im Bereich des Marktplatzes einen Polizeieinsatz aus. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Mann gegen 5:35 Uhr mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schoss. Durch Beamte des Polizeireviers Kehl konnte der Störenfried vorläufig festgenommen werden. Während der Festnahme, sowohl auf der Fahrt, als auch auf der Dienststelle leistete der Störer immer wieder massiven Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Nach der Blutentnahme konnte er in die Obhut eines Familienmitglieds entlassen werden. Die Schreckschusswaffe wurde bislang noch nicht aufgefunden. Alle vier eingesetzten Beamten wurden durch den Widerstand leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

/ph

