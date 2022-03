Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Wasgaustraße

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Samstagnachmittag, 26.03.2022 gegen 16:00 Uhr, parkte ein 56 - jähriger Mann aus Ludwigshafen am Rhein seinen Audi in der Wasgaustraße 21 in Ludwigshafen. Das Auto befand sich am Straßenrand in Queraufstellung. Als der Mann gegen 17:00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden am vorderen linken Kotflügel fest. Der Schaden beträgt ungefähr 400 Euro. Wer den Schaden verursacht haben könnte, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell