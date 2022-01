Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A 60, Ingelheim: Raser verursacht Unfall mit Personenschaden und flüchtet

Ingelheim (ots)

Am 27.01.2022 kam es gegen 10:05 h auf der A 60 in Richtung Darmstadt kurz vor der Anschlussstelle Ingelheim-West zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dort bedrängte ein weißer PKW Mercedes-Kombi auf dem linken Fahrstreifen eine vor ihm fahrende PKW-Fahrerin. Diese wechselte daraufhin nach rechts. Der Mercedes überholte die Frau und wechselte dann unmittelbar vor dieser auf den rechten Fahrstreifen. Anschließend bremste der Mercedes-Fahrer plötzlich und unerwartet stark ab, so dass die nachfolgende Frau ausweichen musste. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihren PKW und prallte in die rechte Leitplanke. Ihr Auto kam entgegen der Fahrtrichtung teilweise auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Der Mercedesfahrer flüchtete von der Unfallstelle ohne anzuhalten. Die 56-jährige Frau aus dem Raum Bad Kreuznach wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. An ihrem PKW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden an PKW und Leitplanke beträgt ca. 10000,- EUR. Für die Dauer der Bergung des PKW war der rechte Fahrstreifen für ca. 1 Stunde gesperrt, wodurch ein Stau von ca. 1 km Länge entstand. Die Autobahnpolizei Heidesheim sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Mercedes und/oder dessen Fahrer/in geben können.

