POL-OG: Steinach - Fischwilderei

Neureid (ots) - Am Sonntagnachmittag geriet in der Straße Große Gasse gegen 15 Uhr ein Schuppen in Brand. Im weiteren Verlauf wurde eine Trafostation und ein angrenzendes Ökonomiegebäude beschädigt. Es kam im gesamten Ort zu einem Stromausfall der bis gegen 17 Uhr andauerte. Dank eines Großaufgebots der örtlichen Feuerwehr, die mit 11 Fahrzeugen und 55 Feuerwehrangehörigen vor Ort war, konnte ein Übergreifen des ...

