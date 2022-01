Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Paderborn-Neuenbeken (ots)

(mb) In der Nacht zu Silvester sind Einbrecher am Bekscher Berg aktiv gewesen.

Die Bewohner eines Einfamilienhauses brachen am Donnerstagvormittag (30.12.2021) zu einer Urlaubsreise auf. Am Freitagnachmittag (31.12.2021) stellte ein Nachbar den Einbruch in das Haus fest. Der oder die Täter hatten an der Rückseite die Tür eines Wintergartens aufgebrochen und im gesamten Haus nach Wertsachen gesucht. Zwei von den Tätern mitgenommene Koffer wurden am Rand eines an das Grundstück grenzende Feld gefunden. Was im Einzelnen gestohlen wurde steht noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

