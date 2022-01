Polizei Paderborn

POL-PB: Silvesternacht mit stundenlangen Einsätzen - Illegale Silvester-Party beendet

Kreis Paderborn (ots)

(mb) In der Silvesternacht war die Polizei im Kreis Paderborn häufiger im Einsatz, als im Jahr zuvor. 136 Einsätze (Vorjahr: 100 Einsätze) registrierte die Polizeileitstelle zwischen Silvester 18.00 Uhr und Neujahr 06.00 Uhr. Allein bei vier Einsätzen In Hövelhof, Paderborn, Salzkotten-Scharmede und Lichtenau-Dalheim waren viele Einsatzkräfte über mehrere Stunden gebunden.

Die häufigsten Einsatzgründe waren Ruhestörungen (18), Vorfälle mit Pyrotechnik (11), Randale und Streitereien (13), Hilfeersuchen (9), Verkehrsunfälle (8) und Körperverletzungen (7).

In Hövelhof waren ab 20.20 Uhr viele Einsatzkräfte gebunden um eine eigengefährdende Situation mit einem psychisch kranken Mann zu klären. Der Betroffene kam nachts in eine psychiatrische Klinik. Bis in die Morgenstunden waren hier Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, ebenso wie bei einem zeitgleich laufenden Einsatz in Paderborn. Gegen 20.25 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine illegale Silvester-Party in den leerstehenden Räumen eines ehemaligen Gewerbebetriebes an der Detmolder Straße. Bei einer Observation des Gebäudes stellten die Einsatzkräfte fest, dass über ein Dutzend Personen durch einen Hintereingang hingingen. Da der Polizei niemand öffnete, sollte die Tür von der Feuerwehr geöffnet werden. Polizisten umstellten das Gebäude. Noch vor dem Einsatz entsprechender Werkzeuge schlossen eine Frau (22) und Mann (20) die Tür auf und wollten das Gebäude verlassen. Sie hätten bis jetzt noch gearbeitet, so das Geschwisterpaar. Zudem behaupteten sie vehement, dass außer Ihnen niemand im Gebäude sei. Als eine weitere Person eine Nebeneingangstür öffnete, nutzten die Einsatzkräfte die Gelegenheit, die Räumlichkeiten zu betreten. Im Keller entdeckten sie eine voll eingerichtete Diskothek mit Musikanlage, DJ-Bühne, fest installierter Lightshow und Theke. Über 40 Personen versteckten sich hinter Vorhängen und in Nebenräumen. Für die Disco lag keinerlei Genehmigung vor. Ein Corona-Konzept gab es offensichtlich nicht. Mindestens acht Gäste waren nicht geimpft. Von allen Personen stellte die Polizei die Personalien fest. Alle erhielten einen Platzverweis. Mitarbeiter des Ordnungsamts waren mit vor Ort und veranlassten weitere Maßnahmen wegen der Verstöße gegen die Gewerbeordnung und die Corona-Bestimmungen. Als Initiatoren der illegalen Party wird gegen die 22-jährige Frau und ihren 20-jährigen Bruder ermittelt. Nachdem der Einsatz vor Ort zunächst beendet war, wurden um kurz vor Mitternacht erneut die beiden mutmaßlichen Verantwortlichen und weitere Personen im Gebäude angetroffen. Gegen alle Personen wurden erneut Platzverweise ausgesprochen. Bei der Sicherstellung des Schlüssels, um weiteres Betreten zu verhindern, leistete die 22-Jährige Widerstand.

Kurz nach Mitternacht erlitt ein 38-jähriger Mann beim Zünden eines Feuerwerkskörpers schwere Verletzungen am Kopf. Der Mann kam zunächst in ein Krankenhaus nach Paderborn und musste noch in der Nacht in eine Spezialklinik geflogen werden.

Gegen 00.35 Uhr wurde in Lichtenau-Dalheim Feueralarm ausgelöst. Eine Doppelhaushälfte war in Brand geraten und wurde schwer beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern auch am Montag noch an. Der Sachschaden wird vorläufig auf etwa 120.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell