Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrszeichen im Kreisverkehr beschädigt - Verursachendes Fahrzeug entfernt sich von der Unfallstelle

Büren (ots)

Samstag, 01.01.22, 10:30 h, Büren-Brenken Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die L776 aus Fahrtrichtung Büren in Fahrtrichtung Paderborn. In dem Kreisverkehr L776/BAB44 kam er aus ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr das dort aufgestellte Verkehrszeichen 222 "Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts vorbei" inkl. der angebrachten Warnbake. Dabei verlor er einen Teil der vorderen Kennzeichenhalterung. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten (Schadenshöhe: ca. 300 EUR). Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05251/306-0 an die Polizei zu wenden.

