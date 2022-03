Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Von Sonne geblendet Radfahrerin übersehen (08.03.2022)

Konstanz (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, auf der Grenzbachstraße leicht verletzt worden. Eine 49 Jahre alte Frau fuhr mit einem BMW Mini - aus der Innenstadt kommend - geradeaus über den Kreisverkehr am Döbele Parkplatz. Aufgrund der tief stehenden Sonne sah die 49-Jährige an der Ausfahrt auf die Grenzbachstraße eine auf dem Radweg die Grenzbachstraße überquerende 23-jährige Radfahrerin zu spät und stieß mit dieser trotz sofortigem Bremsen zusammen. Die Radlerin stürzte und verletzte sich leicht. An Auto und Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.600 Euro.

