POL-KN: (Schura - Spaichingen, K5913, Lkr. Tuttlingen) Polizei bittet nach Unfall um Hinweise zu beteiligtem Lastwagen mit weißem Kastenaufbau (08.03.2022)

Schura - Spaichingen, K5913, Lkr. Tuttlingen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Spätnachmittag des Dienstags auf der Kreisstraße 5913 zwischen Schura und Spaichingen, kurz vor Spaichingen ereignet hat und vom Fahrer eines Lastwagens mit weißem Kastenaufbau verursacht worden ist, bittet die Polizei um Hinweise zu diesem Lastwagen. Etwa gegen 16.25 Uhr fuhr der Lastwagen mit weißem Kastenaufbau von Schura in Richtung Spaichingen. Nach der letzten Rechtskurve auf der Gefällstrecke kurz vor Spaichingen kam der Fahrer des Lastwagens nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Schutzplanken. Daraufhin führte der Lkw-Fahrer eine starke Bremsung durch. Drei nachfolgende Autofahrer konnten durch eine ebenfalls eingeleitete Gefahrenbremsung und Ausweichmanövern einen Unfall verhindern, nicht jedoch ein vierter Autofahrer mit einem VW Tiguan. Der 55-jährige Tiguan-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte in das Heck eines Ford Fiestas, dessen 36-jähriger Fahrer zuvor gerade noch zum Halten gekommen war. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Ohne sich weiter um den gerade verursachten Unfall zu kümmern, setzte der Fahrer des zuvor genannten Lastwagens mit weißem Kastenaufbau seine Fahrt in Richtung Spaichingen fort. Die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) hat nun entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet dringend um Hinweise zu dem beschriebenen Lastwagen mit weißem Kastenaufbau beziehungsweise zu dessen Fahrer.

