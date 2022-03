Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Gleich zwei aufeinanderfolgende Auffahrunfälle auf der Neuhauser Straße (08.03.2022)

Tuttlingen (ots)

Gleich zu zwei aufeinander folgenden Auffahrunfällen ist es am Dienstagmittag im Bereich einer Tankstelle auf der Neuhauser Straße gekommen. Kurz vor 12 Uhr fuhr eine 59-Jährige mit einem Ford Transit auf der Neuhauser Straße stadteinwärts und wollte nach links auf das Areal einer Tankstelle abbiegen. Aufgrund nahenden Gegenverkehrs musste die Frau anhalten. Eine ihr nachfolgende 24-jährige Fahrerin eines Suzukis war durch einen Blick zur Tankstelle kurz abgelenkt und übersah dabei den zum Stehen gekommenen Ford Transit vor sich. Bei einem folgenden Auffahrunfall wurden keine Personen verletzt. Unmittelbar darauf kam es aufgrund dieser Situation zu einem weiteren Auffahrunfall. Zwar konnte ein dem Suzuki auf der Fahrt in Richtung Stadtmitte folgender Fahrer eines VW Transporters noch rechtzeitig hinter dem am Unfall beteiligten Suzuki anhalten, einem nachfolgenden 69-jährigen Fahrer eines Opel Corsas reichte es nicht mehr. Der Corsa prallte in das Heck des VW Transporters und schob diesen gegen das Heck des Suzukis. Auch bei diesem Unfall wurden keine Personen verletzt. Insgesamt entstand an den vier beteiligten Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

