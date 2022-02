Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Unbekannte manipulieren Schrankenbaum

Breisach (ots)

Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde ein Schrankenbaum in Breisach manipuliert. Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Am Sonntag, den 13. Februar 2022 gegen 18:10 Uhr wurde die Bundespolizei über einen Vorfall an einem Bahnübergang in Breisach am Rhein in Kenntnis gesetzt. Vor Ort konnten am Bahnübergang bei Bahnkilometer 21,9 auf der L104, Ecke "Im Gelbstein" Manipulationen an einem Schrankenbaum festgestellt werden. Diese Manipulation führte zu einem Abknicken des Schrankenbaums. Der Zeitpunkt der Manipulation ist nicht bekannt.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, die sich am Bahnübergang auffällig verhalten haben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

