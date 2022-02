Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann uriniert in Streifenwagen und Gewahrsamszelle

Freiburg (ots)

Ein 46-Jähriger, der durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen worden war verunreinigte einen Streifenwagen und die Gewahrsamszelle, weil er dort urinierte. Zuvor war der Mann durch beleidigendes und aggressives Verhalten aufgefallen.

Am Samstagmittag (12.02.2022) wurde die Bundespolizei über einen 46-Jährigen informiert. Der deutsche Staatsangehörige soll zunächst in einem Fernzug und dann am Hauptbahnhof Freiburg andere Reisende belästigt und beleidigt haben. Auch gegenüber der Streife der Bundespolizei setzte der Mann sein beleidigendes Verhalten fort und zeigte sich uneinsichtig, weshalb er in Gewahrsam zur Durchsetzung des Platzverweises genommen wurde. Beim Transport mit dem Streifenwagen und in der Folge auch in der Gewahrsamszelle urinierte der 46-Jährige in diese. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2 Promille. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung gegen den 46-Jährigen eingeleitet. Nach dem er sich im Laufe der Maßnahmen beruhigte, konnte er aus dem Gewahrsam entlassen werden. Neben dem Strafverfahren wird der 46-Jährige für die Reinigungskosten aufkommen müssen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell