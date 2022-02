Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen Untersuchungshaftbefehl

Freiburg (ots)

Ein 28-Jähriger, der mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde, konnte durch eine Streife der Bundespolizei festgenommen werden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Samstagabend (12.02.2022) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 28-Jährigen am Hauptbahnhof Freiburg. Bei der Überprüfung des albanischen Staatsangehörigen stellte die Streife einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann fest. Gegen ihn besteht der Verdacht der Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei festgenommen. Nach der Haftprüfung wurde der 28-Jährige durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

