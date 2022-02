Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gestohlenes Fahrzeug sichergestellt

Breisach (ots)

Durch Kräfte der Bundespolizei konnte ein in der Schweiz gestohlenes Fahrzeug sichergestellt werden. Der Fahrer muss sich wegen unerlaubter Einreise und Fahren ohne Führerschein verantworten. Er wurde nach Frankreich zurückgeschoben.

Am Donnerstagmittag (10.02.2022) kontrollierten Kräfte der Bundespolizei einen 31-Jährigen nach der Einreise aus Frankreich am Grenzübergang Breisach am Rhein. Bei der Kontrolle konnte der ägyptische Staatsangehörige weder Ausweispapiere nach Führerschein vorlegen. Bei der Überprüfung des in der Schweiz zugelassenen Fahrzeuges wurde eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS) durch die Schweiz festgestellt. Nach Rücksprache mit den Schweizer Behörden konnte in Erfahrung gebracht werden, dass das Fahrzeug Ende Januar 2022 in der Schweiz gestohlen worden war. Auch die Überprüfung des Mannes ergab zwei Ausschreibungen im SIS, durch Frankreich und die Schweiz, jeweils zur Einreiseverweigerung. Aufgrund der unerlaubten Einreise nach Deutschland und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren gegen den 31-Jährigen eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgeschoben. Das gestohlene Fahrzeug wurde durch die Bundespolizei sichergestellt.

