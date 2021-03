Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Einbrecher ohne Erfolg

Bühl (ots)

Im Laufe des Donnerstags brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Haus in Vimbuch ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Nachmittag und Abend Zugang indem sie ein Fenster aufstemmten und über eine Holzbank in das Gebäude einstiegen. Anschließend wurde das komplette Erdgeschoss, offenbar auf der Suche nach Bargeld oder Schmuck, durchwühlt. Wertgegenstände wurden dabei keine entwendet und so bleibe es bei dem Sachschaden Einstiegsfenster von etwa 500 Euro.

/rv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell