Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - 2 Festnahmen nach Einbruch in Wohnung

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (20.08.2020) haben Polizeibeamte des Polizeireviers Elmshorn zwei Tatverdächtige unmittelbar am Tatort vorläufig festgenommen.

Um 01:49 Uhr bemerkte eine 28jährige Bewohnerin in der Straße "Am Dornbusch" zwei verdächtige Personen, die augenscheinlich in die Wohnung ihres Nachbarn einbrechen wollten. Diese Beobachtung teilte die Zeugin umgehend der Polizei mit.

Eintreffende Polizeibeamte stellten im Hausflur des Mehrfamilienhauses fest, dass eine Wohnungstür aufgehebelt wurde. In der Wohnung konnten zwei männliche Personen widerstandslos festgenommen werden. Bei den Tätern handelt es sich um einen 39jährigen Hamburger und einen 25jährigen aus dem Kreis Pinneberg.

Durch das umsichtige und vorbildliche Verhalten der Zeugin und Anruferin konnten letztendlich die eingesetzten Beamten die Personen direkt am Tatort festnehmen.

Die Staatsanwaltschaft in Itzehoe hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Durchsuchung der Wohnanschriften fand am gestrigen Tag statt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten dann aufgrund fehlender Haftgründe entlassen.

