POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte am Mittwoch zwischen 06:15 Uhr und 15:40 Uhr einen in der Bahnhofstraße geparkten Mitsubishi am Radkasten. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: In Garten randaliert

Zwischen Mittwochabend 20:30 Uhr und Donnerstagmorgen 03:45 Uhr randalierte ein Vandale in einem Garten in der Haller Straße und beschädigte dort mehrere Blumentöpfe, Windlichter und Gartenfiguren. Ebenfalls zog er alle Pflanzen aus der Erde und verursachte so einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

