POL-KA: (KA)Oberhausen-Rheinhausen - Einbruch in Pizzeria

Karlsruhe (ots) - Ein Leichtverletzter war die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 20.20 Uhr im Kreisel Philippsburger Straße zur Melanchthonstraße in Waghäusel. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm ein 41-jähriger Autofahrer wohl beim Einfahren in den Verkehrskreisel aufgrund der tiefstehenden Sonne einen 15-jährigen Mofafahrer nicht wahr. Dieser wurde ...

