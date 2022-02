Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Fastfood-Restaurant nach Einbruch umstellt: Täter brachen Drive-in-Fenster heraus

Schwerte (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Dienstagmorgen (15.02.2022) in ein Fastfood-Restaurant in der Straße Am Eckey in Schwerte eingebrochen.

Gegen 04.05 Uhr löste die Alarmlage des Lokals aus. Weil nicht auszuschließen war, dass sich die Täter noch im Gebäude befanden, umstellte die Polizei das Objekt mit mehreren Einsatzkräften und der Unterstützung eines Diensthundes. Die Täter waren aber bereits vom Tatort geflüchtet.

Nach jetzigem Ermittlungsstand brachen die Täter das Drive-in-Fenster heraus und betraten und verließen das Schnellrestaurant ohne Beute durch den gewaltsam geöffneten Schalter. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 entgegen.

