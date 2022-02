Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Tatverdächtiger (28) nach Einbruchsversuch festgenommen: Untersuchungshaft angeordnet

Werne (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in einen Friseursalon in Werne in der Nacht zu Montag (14.02.2022) hat die Polizei einen 28-Jährigen ohne festen Wohnsitz festgenommen.

Ein Zeuge beobachtete den Tatverdächtigen dabei, wie er gegen 02.20 Uhr an der Eingangstür des Geschäfts in der Straße Am Neutor hantierte. Daraufhin wählte der Zeuge den Notruf. Einsatzkräfte trafen den 28-Jährigen in unmittelbarer Tatortnähe an und nahmen ihn fest. Bei der Durchsuchung des Mannes stellte die Polizei unter anderem Einbruchswerkzeug, Betäubungsmittel und Waffen sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der Beschuldigte, der in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist, noch am selben Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Dortmund vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der 28-Jährige befindet sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

