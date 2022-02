Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkaufsautomat mit Gullideckel eingeworfen: Polizei sucht Zeugen

Selm (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend (13.02.2022) einen Verkaufsautomaten in der Straße Auf der Sagkuhl in Selm mit einem Gullideckel eingeworfen und diverse Süßigkeiten und Getränke entwendet. Eine konkrete Schadenshöhe steht noch nicht fest. Ein Zeuge bemerkte gegen 19 Uhr zwei laute Geräusche. Tatverdächtige hatte er nicht wahrgenommen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell