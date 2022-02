Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Auto prallt frontal gegen Baum: Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Werne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (13.02.2022) in Werne sind zwei Personen schwer verletzt worden.

Ein 31-jähriger Werner und sein 35-jähriger Beifahrer aus Werne waren mit dem Pkw gegen 22.45 Uhr auf der Horster Straße in Richtung Horst unterwegs, als das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, in den Grünstreifen geriet, seitlich mit einem Baum kollidierte und frontal gegen einen weiteren Baum prallte. Dort kam der Wagen zum Stehen.

Der 31-jährige Fahrer stand zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss - das bestätigte ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest. Beide Insassen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei stellte den Führerschein des 31-jährigen Werners sicher. Das Auto wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell