Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Straßenraub - Täter hatten es auf eine Stange Zigaretten abgesehen

Unna (ots)

Am Samstag, 12.02.2022 gegen 13.35 Uhr war ein 54-jähriger Mann aus Unna fußläufig auf der Straße Klosterwall unterwegs, als er plötzlich von einem unbekannten Täter von hinten einen Stoß bekam. Zeitgleich griff ein zweiter Täter nach der sich in seiner linken Hand befindenden Zigarettenstange, wodurch der Unneraner zu Fall kam. Am Boden liegend hielt der Mann die Stange Zigaretten weiter fest, wurde von dem ersten Täter gegen den Oberkörper gestoßen, wodurch er nach hinten kippte und schließlich die Zigaretten nicht weiter festhalten konnte. Durch das Herausreißen aus der Hand zerbrach die Stange und die Täter flüchteten mit einem Teil der Beute in Richtung Gerhard-Hauptmann-Straße. Durch den Sturz wurde der 54- jährige Mann aus Unna verletzt und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Ca. 18-19 Jahre alt, sehr schlanke Statur, kurze dunkle Haare und komplett dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder unter der Rufnummer 02303-921-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell