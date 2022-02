Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Wohnungseinbruch - Bargeld, Schmuck und Handys entwendet

Werne (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag (12.02.2022) in der Zeit zwischen 16 Uhr und 21 Uhr eine Terrassentür eines Hauses an der Stettiner Straße aufgehebelt. Sie konnten so in das Haus eindringen und es nach Wertgegenständen durchsuchen.

Nach ersten Feststellungen entwendeten die Einbrecher Spardosen, Schmuck und Handys.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter den Rufnummern 02307 921 3220 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell