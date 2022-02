Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Diebstählen von Fahrzeugteilen gesucht

Ratzeburg (ots)

04. Februar 2022 | Kreis Stormarn -03./04.02.2022 - Reinbek

In der Nacht vom 03. auf den 04. Februar 2022 kam es in der Schillerstraße, der Wohltorfer Straße und in der Husumer Straße in Reinbek zu Diebstählen von Fahrzeugteilen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendeten unbekannte Täter von acht Fahrzeugen der Marken Mercedes Benz, Jeep, Jaguar und VW Außenspiegelgläser und Teile der Stoßstange. Von einem Fahrzeug wurde die gesamte Fahrzeugfront mit Kennzeichen und Beleuchtungseinrichtungen abmontiert und entwendet. Drei Fahrzeuge wurden gewaltsam geöffnet. Hier wurden neben den Airbags auch Navigationssysteme und Abstandssysteme ausgebaut. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der genannten Straßen in Reinbek zum in der letzten Nacht beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer: 040/ 727 707 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell