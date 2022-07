POL-KA: (KA) Kronau - Flächenbrand bei Kronau

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten am frühen Dienstagmorgen in ein Autogeschäft in der Sezanner Straße in Malsch. Gegen vier Uhr verständigte ein aufmerksamer Anwohner die Polizei, weil er durch klirrende Scheiben aufgewacht war. Er konnte auch Personen erkennen, konnte diese aber wegen der Entfernung nicht beschreiben. Die Polizisten fanden schnell das Gebäude, wo versucht wurde, ein Fenster ...

