POL-PDLD: Kuhardt - Fahrradfahrerin übersieht Gerüst

Schwegenheim (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten bislang unbekannte Täter in der Kauzengasse in Schwegenheim einen Stromschalter. Gegen 03.30 Uhr durchtrennten sie am dortigen Strommasten die Sicherheitsschlösser einer sogenannten Schaltpumpe, wodurch es in mehrere Gemeinden kurzzeitig zu einem Stromausfall kam. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei ...

