Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher scheitern in zwei Fällen an den Wohnungstüren

Neuss (ots)

Unbekannte hatten am späten Montagnachmittag (04.07.), in der Zeit von 17:00 bis 18:00 Uhr, versucht die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Görlitzer Straße aufzuhebeln. Der Wohnungsinhaber hatte bei seiner Rückkehr Hebelmarken bemerkt und die Polizei gerufen. Den Einbrechern war es nicht gelungen, die Tür zu öffnen.

In einem Mehrfamilienhaus an der Sternstraße sollen in der Nacht von Montag auf Dienstag (05.07.), gegen 3:30 Uhr, zwei Unbekannte versucht haben, eine verschlossene Wohnungstür zu öffnen. Der Bewohner konnte die Stimmen zweier Männer hören und durch den Türspion eine hell und eine dunkel gekleidete Gestalt erkennen. Die Männer von normaler Statur gaben ihr Vorhaben auf und entfernten sich in unbekannte Richtung. Sie werden als etwa 170 Zentimeter groß und als 16 bis 25 Jahre alt beschrieben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Nicht ausreichend gesicherte Haus- und Wohnungstüren sind mit einem einfachen Werkzeug schnell aufgehebelt. Die Fachberater der Kripo zeigen Ihnen, worauf es bei einer effektiven Sicherung ankommt. Vereinbaren Sie einen Termin zur persönlichen Beratung unter Telefon 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell