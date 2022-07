Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter wirft Kanaldeckel in Schaufenster - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Einen Kanaldeckel warf ein bislang unbekannter Mann in der Nacht von Montag auf Dienstag (05.07.), gegen 00:30 Uhr, in das Schaufenster eines Ladenlokals an der Sebastianusstraße. Die Fensterscheibe hielt dem schweren Gegenstand jedoch stand. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin in Richtung Glockhammer. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht auf die Spur des Mannes.

Der Täter wird von einem Augenzeugen als circa 175 bis 180 Zentimeter groß beschrieben. Er soll mit einem blauen T-Shirt, blauen kurzen Hosen und weißen Turnschuhen bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

