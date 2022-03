Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rucksack an Haltestelle gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (20.03.2022), gegen 20:40 Uhr, wurde einer 60-Jährigen ihr Rucksack an einer Bushaltestelle gestohlen. Die Frau stellte an der Haltestelle 'Volkspark' in der Hochfeldstraße ihren Rucksack und eine weitere Tasche vor sich ab, als ein Unbekannter den Rucksack an sich nahm und in Richtung Grüner Hof wegrannte. In dem schwarzen Rucksack waren 50 Euro Bargeld, eine Bankkarte, ein Smartphone und diverse Dokumente.

Der Täter wird als 25-35 Jahre alt, ca. 1,75 -1,85 m groß und dunkel gekleidet beschrieben.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die gesuchte Person geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell