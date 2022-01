Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 30.000 Euro Sachschaden durch Fahrstreifenwechsel

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 30.000 Euro kam es am Montag gegen 21:30 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen. In Fahrtrichtung Heilbronn wollte eine 21-jährige BMW-Lenker im Bereich der Mühlwiesenbrücke vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah mutmaßlich hierbei den BMW eines 18-Jährigen. Durch die Kollision war der BMW des 18-Jährigen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

