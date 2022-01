Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großsachsenheim: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

In einer Tiefgarage in der Lammstraße in Großsachsenheim wurde am Montag zwischen 10:00 Uhr und 11:10 Uhr ein geparkter Audi angefahren. Der verursachte Sachschaden in Form von Schleif- und Kratzspuren auf der linken Fahrzeugseite beträgt etwa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher kam seiner Schadensregulierungspflicht nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07042 941-0.

