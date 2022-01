Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen/Steinenbronn: Telefonbetrüger schlagen zu

Ludwigsburg (ots)

Am Montagvormittag wurden eine 25-Jährige in Böblingen und ein Senior in Steinenbronn Opfer von Telefonbetrügern. Die 25-Jährige wurde von einem angeblichen Microsoftmitarbeiter kontaktiert, der ihr glaubhaft machte, ihr Laptop sei gehackt worden. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der unbekannte Täter die Geschädigte dazu, ihm einen Fernzugriff auf Laptop und Handy zu ermöglichen. Hierdurch erlangten die Täter unter anderem auch Zugriff auf die Bankkonten der Geschädigten. Mutmaßlich dürfte das Gespräch mehrere Stunden angedauert haben.

Im Fall des Seniors schlug ein falscher Bankmitarbeiter zu. Er behauptete, dass der Online-Banking-Account des Geschädigten gehackt worden sei. Auch diesem Täter gelang es, auf die Konten des Geschädigten zuzugreifen.

In beiden Fällen erbeuteten die Täter mehrere Tausend Euro.

Weitere Informationen zum Thema Betrug erhalten Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

