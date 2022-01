Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Auf Schmuck und Bargeld hatten es ein bislang unbekannter Täter wohl abgesehen, der am Montag zwischen 09.10 Uhr und 11.25 Uhr in eine Wohnung in der Masurenstraße in Beihingen einbrach. Dem Unbekannten gelang es die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Anschließend durchsuchte er die Wohnung und machte sich mitsamt dem Diebesgut, dessen Wert bislang noch nicht feststeht, davon. Der entstandene Sachschaden dürfte gering geblieben sein. Der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

