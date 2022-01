Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Tatverdächtige nach bandenmäßigem Diebstahl auf Baustellen in Haft

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls von Baumaschinen und Baumaterial ermittelt die Kriminalpolizei Ludwigsburg gegen mehrere Tatverdächtige unterschiedlicher Nationalität. Auf ihre Spur waren die Ermittler gekommen, nachdem sich zunächst unbekannte Täter in der Nacht zum 11. Oktober vergangenen Jahres gewaltsam Zugang zum Baustellenbereich am Nordportal des Engelbergtunnels verschafft und dort Baumaschinen im Wert von etwa 20.000 Euro zum Abtransport bereitgestellt hatten. Dabei waren sie von einem Baustellenmitarbeiter überrascht worden und flüchteten. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen stellten Polizeibeamte nahe des Tatortes einen verlassenen Mercedes Sprinter fest, in dem sie mutmaßliches Tatwerkzeug sicherstellten. Die folgenden, intensiven Ermittlungen führten zur Identifizierung einer mehrköpfigen Gruppierung um einen 39-jährigen libanesischen Staatsangehörigen. Der mutmaßliche Drahtzieher trat zusammen mit zwei 49 und 25 Jahre alten Komplizen in der Nacht zum 11. Dezember auf einer Baustelle im Bereich des Böblinger Flugfelds erneut in Erscheinung. Dort entwendeten sie von Einsatzkräften beobachtet eine größere Menge Kupferkabel, die sie in einem dafür angemieteten Transporter verstauten und noch am selben Tag bei einem Verwertungsbetrieb verkauften. Als sich das Trio bereits in der Nacht auf den 13. Dezember wieder auf der besagten Baustelle aufhielt, verluden sie weitere Kupferkabel in zwei dafür angemietete Transporter. Unmittelbar danach wurden die Tatverdächtigen durch ein Einsatzkommando der Polizei festgenommen. Dabei wurde auch ein 23-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens festgenommen, der bei der Tatausführung zugegen war und im Verdacht steht, dem 39-Jährigen geeignete Tatobjekte gezeigt zu haben. Die Durchsuchung der Wohnungen der Tatverdächtigen in Stuttgart führte zur Sicherstellung von Kommunikationsmitteln und Speichermedien. Die vier Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der drei Haftbefehle in Vollzug setzte und die Männer in Vollzugsanstalten einwies. Der gegen den 23-jährigen beantragte Haftbefehl wurde gegen eine Kaution außer Vollzug gesetzt.

Die folgenden Überprüfungen bei dem erwähnten Verwertungsbetrieb ergaben, dass die Tatverdächtigen dort bereits in mehreren zurückliegenden Fällen mutmaßlich gestohlenen Kabelschrott im Gesamtwert von über 30.000 Euro veräußert haben sollen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell