Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 39-jähriger Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am Montag gegen 16.30 Uhr ein 39 Jahre alter Radfahrer aus noch unbekannter Ursache in der Talallee im Ludwigsburger Westen stürzte und schwere Verletzungen erlitt, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, noch Zeugen. Der Radler befuhr die Talallee in Richtung der Osterholzallee. Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich mit der Weimarstraße. Der 39-Jährige, der keinen Helm trug, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

