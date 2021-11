Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Orange Day - Infoveranstaltung gegen Gewalt an Frauen

Worms (ots)

Jährlich am 25. November findet der internationale Gedenk- und Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen statt. Dieser Tag wird auch als Orange Day bezeichnet. Orange ist die Farbe, die die Vereinten Nationen als Symbol für eine gewaltfreie Welt für Frauen eingeführt haben. Der Soroptimist International Club Worms, eine Vereinigung die sich für die Rechte der Frauen weltweit stark macht, und die Polizeidirektion Worms nehmen diesen Tag zum Anlass, zu einer Informationsveranstaltung in die Hagenstraße 5 einzuladen. Das Gebäude der Polizeidirektion Worms wird orange illuminiert, um symbolisch auf das Thema hinzuweisen. Auf dem Parkplatz vor dem Dienstgebäude stehen Ihnen ab 18:00 Uhr kompetente, neutrale und natürlich kostenlose Ansprechpartner zur Verfügung. Kommen Sie mit uns ins Gespräch. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Internet unter https://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/opferschutz/opferhilfe-bei-gewalttaten/ https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/haeusliche-gewalt/. Wir wollen, dass Sie sicher leben - Ihre Polizei Worms

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell