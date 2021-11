Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Nach Verkehrskontrolle in Gewahrsam

Worms (ots)

Gestern, gegen 13:30 Uhr wurde in Worms-Pfeddersheim ein Autofahrer aus dem Verkehr gezogen und in Gewahrsam genommen. Der 35-jährige Mann konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Odenwaldstraße keinen Führerschein vorzeigen, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter Drogeneinfluss. Weiter ergab die Überprüfung seiner Person, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Nachdem eine Blutprobe entnommen worden war, wurde er zwecks Vorführung beim Ermittlungsrichter in Gewahrsam genommen. Weitere Ermittlungen folgen.

