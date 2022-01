Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Unfallflucht auf Baumarktparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Montag zwischen 10:45 Uhr und 11:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Baumarkts in der Erligheimer Straße in Löchgau zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte beim rückwärts Ausparken einen geparkten Peugeot Boxer und richtete dabei Sachschaden von rund 3.500 Euro an. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt vor und stieß mit seinem Fahrzeug gegen eine Palette mit Waren, die auf dem Parkplatz des Baumarktes abgestellt war. Einem Zeugen fiel kurz darauf die Fahrerin eines Mercedes aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise auf, die möglicherweise als Verursacher in Betracht kommt. Die Verkehrspolizei Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, bittet weitere Zeugen, sich zu melden.

